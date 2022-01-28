Безопасность – в каждый дом
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Вы знали, что неисправная проводка – одна из частых причин пожаров в квартирах?
А режим ожидания электроприборов не предполагает постоянного включения в розетку и рассчитан всего на несколько часов?
Или, что зарядное устройство, оставленное в розетке без телефона, может взорваться?
Фильм МЧС «Безопасность – в каждый дом» поможет вам пройти краткий ликбез по безопасности и узнать, на что стоит обратить внимание в своем жилище и какие действия предпринять, чтобы привычный для вас ход вещей не привел к пожару.
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