Вы знали, что неисправная проводка – одна из частых причин пожаров в квартирах?

А режим ожидания электроприборов не предполагает постоянного включения в розетку и рассчитан всего на несколько часов?

Или, что зарядное устройство, оставленное в розетке без телефона, может взорваться?

Фильм МЧС «Безопасность – в каждый дом» поможет вам пройти краткий ликбез по безопасности и узнать, на что стоит обратить внимание в своем жилище и какие действия предпринять, чтобы привычный для вас ход вещей не привел к пожару.