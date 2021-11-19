Безопасность с самого детства. Простые правила чтобы предупредить возможную трагедию

Прописные истины о том, что спички детям не игрушка и что детей без присмотра оставлять нельзя – знает каждый взрослый, вот только не все придерживаются этих правил.

В этом году в области произошло 10 пожаров по причине детской шалости с огнем.

Что должен знать каждый родитель

С 2-х лет дети становятся особенно активными и любопытными:

исследуют плиту, утюг, обогреватель – получают ожоги.

втыкают в отверстия розетки булавки, шпильки, спицы – получают электротравмы.

пробуют продукты бытовой химии и различные кислоты – химические ожоги и отравления.

берут в рот мелкие предметы – проглотить и, вследствие чего, подавиться.

4-6-летние дети начинают делать первые самостоятельные выводы:

обследуют окружающие предметы и наблюдают доступные их пониманию явления. Значительно расширяется область самостоятельной деятельности детей, а с ней и увеличивается степень риска. В возрасте от 3-х до 6-ти лет дети в своих разнообразных играх (особенно со спичками, зажигалками) часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируют их труд. Дети дошкольного возраста отличаются чрезмерной восприимчивостью – все, что они видят, становится предметом их внимания. Они залезают на подоконники, играют на предметах мебели, используют для досуга предметы быта и т.д., что, в свою очередь, может привести к травмам и даже гибели.

7-12-летним детям свойственно экспериментировать:

разводить костры, в которые бросают пистоны, порох, использованные баллончики из-под аэрозолей, дезодорантов. Из-за этого они получают тяжелые ожоги пламенем, которые могут привести к инвалидности или даже смерти.

С 15 лет детей, как магнитом, тянет к технике и «острым» ощущениям.

самостоятельно уходят на водоемы, взбираются на здания, играю в неположенных местах, могут без ведома взять какое-либо средство транспорта и многое другое, что в результате приводит к травмам, ожогам, поражению электрическим током и т.п.

Что нужно сделать

Любую ситуацию, какой бы нелепой и невероятной она ни была, можно предупредить.

Прежде всего, обеспечьте технику безопасности в жилых помещениях: оградите батареи отопительной системы, закройте розетки заглушками, размещайте электропровода за мебелью.

Храните все предметы, с помощью которых можно зажечь огонь, медицинские препараты и бытовую химию в местах, где ребенок их не обнаружит.

Убирайте все опасные, острые и режущие, мелкие предметы от детей.

Защитите детей от горящих газовых плит, раскаленных предметов.

Закройте окна и незастекленные балконы.

Следите, чтобы дети не играли рядом с экраном включенного телевизора и компьютера.

Во время купания не оставляйте детей одних в ванной комнате.

Покупайте игрушки в соответствие с возрастом ребенка.

Эти простые правила могут казаться банальными, но, как показывает жизнь, многие о них даже не задумываются.

5 заповедей для родителей

До 3-х лет нельзя спускать глаз с ребенка. БЫТЬ РЯДОМ ВСЕГДА. С 3 лет и старше необходимо проводить постоянные беседы, обучать и неустанно прививать навыки осмотрительного поведения и разумной осторожности. Досуг детей не должен быть безразличен взрослым. Правильная организация свободного времени, насыщенная интересными и безопасными играми и занятиями, отвлекающими детей от опасных шалостей - лучшая профилактика травматизма. НИКОГДА ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей одних дома.

Запретить ребенку познавать мир невозможно, ваша задача – подстраховать его, научить и предупредить возможную трагедию, быть рядом и даже на шаг впереди.

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