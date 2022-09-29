Безопасность с доставкой на дом

Спасатели Бобруйска в рамках акции «С заботой о безопасности малой Родины» продолжают интенсивную профилактическую работу по предупреждению пожаров и гибели людей. В центре внимания – граждане пожилого возраста. Работники МЧС отправляют через почту письма с дельными советами по безопасности. В буклетах пенсионеры увидят и освежат в памяти такие правила, как по эксплуатации печного отопления, о безопасности электрооборудования и напоминания номеров спасателей 101 и 112.