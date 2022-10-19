Безопасность при проведении коллективных охот

С 01 октября по 31 декабря в нашей стране открылась самая популярная и самая массовая охота - загонная охота на копытных животных любого пола и возраста: лося, оленя благородного, оленя пятнистого, лани, косули, муфлона, кабана. При проведении таких охот обязательно исполнение требований техники безопасности всеми участниками охоты для того, чтобы избежать печальных последствий.

Согласно пунктов 76-77 Правил руководитель охоты должен указать стрелкам место нахождения соседних номеров, направление загона, разрешенный сектор стрельбы, определяет порядок добора подранков;

Согласно пунктов 78-79 Правил каждый стрелок, стоящий на номере, должен точно знать расположение соседних номеров;

- на охоте загоном заряжать, разряжать оружие разрешается только на номере, перед уходом с номера оружие должно быть разряжено.

Согласно пункта 84 Правил при проведении охоты загоном запрещается:

- проводить её в условиях плохой видимости (в сумерках, в тумане, в сильный снегопад и в иных условиях плохой видимости)

- выходить на середину стрелковой линии (просеки, дороги или на противоположенную сторону оклада);

-меняться номерами, самостоятельно выбирать места и сходить с номера до окончания загона, кроме случаев, когда охотник должен оказать незамедлительную помощь попавшему в беду другому лицу;

- применять самозарядное оружие с емкостью магазина более чем на 10 патронов, а также патроны к нарезному оружию с оболочечной пулей и к гладкоствольному оружию с круглой пулей;

- осуществлять стрельбу по охотничьим животным вдоль стрелковой линии, за пределами своего сектора, после сигнала об окончании загона.

За нарушение настоящих Правил предусмотрена ответственность в соответствии с действующем законодательством.

За дополнительной информацией обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Бобруйск, ул. Береговая, д.49а, тел.: 8-0225-72-62-32, или по телефону горячей линии Госинспекции: 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00.