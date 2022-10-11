Безопасность при нахождении возле порывов и раскопок тепловых сетей

При эксплуатации наружных тепловых сетей подземной прокладки случаются порывы теплосетей и утечки сетевой воды, создающие угрозу провала грунта и безопасности людей. Повреждение тепловой сети можно определить по таким признакам, как: парение, выход воды на поверхность, проседание грунта или асфальта, вытекание воды из под крышки люка тепловой камеры. При этом необходимо помнить, что максимальная температура горячей воды, проходящая по трубопроводам, может достигать 100оС. При длительном контакте с неизолированным трубопроводом с такой температурой может привести к серьезным ожогам, но наибольшую опасность представляют собой порывы тепловых сетей подземной бесканальной прокладки, когда образуется невидимая глазу промоина, заполненная горячей водой с такой или близкой к ней температурой. Учитывая все вышеизложенное во избежание несчастных случаев, травм и ожогов Госэнергогазнадзор настоятельно рекомендует:

не находиться ближе, чем на 5 метров к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов;

не спускаться в траншеи и не пересекать их по необорудованным переходам, где ведутся работы по прокладке или ремонту тепловых сетей;

не спускаться в тепловые камеры;

не ходить по трубопроводам, конструкциям теплотрасс и перекрытиям каналов.

Обо всех случаях парений и утечек, провалов грунта, дорожных и тротуарных покрытий в целях обеспечения общественной безопасности необходимо сообщать по телефонам:

115 - единый номер аварийно-диспетчерской службы;

78-91-34 - аварийно-диспетчерская служба КПУП «Теплоэнергетика г.Бобруйск»;

78-83-52 - ОДС Бобруйских тепловых сетей;

72-71-86 - аварийно-диспетчерская служба УКП "Жилкомхоз" Бобруйского района;

Бобруйское межрайонное отделение филиала ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области