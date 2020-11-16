Безопасность при нахождении возле порывов и раскопок тепловых сетей

При эксплуатации наружных тепловых сетей подземной прокладки случаются порывы теплосетей и утечка сетевой воды, создающие угрозу провала грунта и безопасности людей. Повреждение тепловой сети можно определить по таким признакам, как: парение, выход воды на поверхность, проседание грунта или асфальта, вытекание воды из под крышки люка тепловой камеры.

При этом необходимо помнить, что максимальная температура горячей воды, проходящая по трубопроводам, может достигать 100оС. При длительном контакте с неизолированным трубопроводом с такой температурой может привести к серьезным ожогам, но наибольшую опасность представляют собой порывы тепловых сетей подземной бесканальной прокладки, когда образуется невидимая глазу промоина, заполненная горячей водой с такой или близкой к ней температурой.

Учитывая все вышеизложенное во избежание несчастных случаев, травм и ожогов Госэнергогазнадзор настоятельно рекомендует:

не находиться ближе, чем на 5 метров к промоинам, образующимся в местах порывов трубопроводов;

не спускаться в траншеи и не пересекать их по необорудованным переходам, где ведутся работы по прокладке или ремонту тепловых сетей;

не спускаться в тепловые камеры;

не ходить по трубопроводам, конструкциям теплотрасс и перекрытиям каналов.

При разливе горячей воды на проезжей части лучше объехать опасный участок, а если машина оказалась в опасной зоне, не нужно пытаться самостоятельно ее вытащить.

Обо всех случаях парений и утечек, провалов грунта, дорожных и тротуарных покрытий в целях обеспечения общественной безопасности необходимо сообщать на единый номер аварийно-диспетчерской службы 115.

Бобруйское межрайонное отделение филиала

ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области