Безопасность общими усилиями. В Бобруйске прошел профилактический рейд

Работники МЧС совместно с субъектами профилактики на прошлой неделе направились в жилой сектор Бобруйска.

Район проведения пожарно-профилактической работы выбран не случайно: это улицы и переулки, близлежащие к месту недавней трагедии.

Напомним, 9 февраля на пожаре, произошедшем ночью в нежилом четырехквартирном деревянном доме по улице Свердлова, погиб человек. Поэтому спасатели во время рейда, помимо профилактических бесед с жителями, также обращали внимание на подобные дома, которые не эксплуатируются и имеют свободный доступ.

Цель же комиссионного обследования – всесторонне изучить ситуацию в домовладении.

На особом контроле были одинокие и одиноко проживающие граждане пенсионного возраста. «Задача комиссии, в которую вошли работники МЧС, МВД, госэнергогазнадзора, центра социального обслуживания населения, – изучить и при необходимости оказать помощь в создании безопасных условий проживания», – отметил первый заместитель начальника Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Павел Шерснев.

Общаясь с гражданами, спасатели акцентировали: недопустимо оставлять без присмотра топящуюся печь, нельзя размещать горючие вещества и материалы непосредственно на печи или на расстоянии, способном привести к их загоранию. Рекомендовали установить АПИ. Прибор реагирует на возникшее задымление, подавая мощный звуковой сигнал. Особенно это актуально, когда ночью человек спит и не чувствует запаха дыма, для болеющих людей, которые теряют обоняние. Для тех жильцов, кого не застали дома, работники МЧС оставили в почтовых ящиках наглядно-изобразительные памятки и буклеты. Молодому поколению спасатели напомнили, насколько важно проявить заботу и помочь престарелым родственникам привести дом в пожаробезопасное состояние: заменить проводку, отремонтировать печь, навести порядок на дворовой территории. На это же мотивируют и яркие листовки информационной кампании от МЧС «Безопасная старость».

Елена Кричко,

старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественность Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям