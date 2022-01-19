Безопасность на первом месте: напоминаем о некоторых правилах во время крещенских купаний

С 18 на 19 января сотрудниками милиции будет обеспечена охрана общественного порядка и дорожной безопасности в местах проведения массовых мероприятий, приуроченных православному празднику Крещение Господне. Несение службы будет максимально приближено к местам богослужений.

Как рассказал заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Сергей Волков, сотрудники милиции обеспечат правопорядок на территории, прилегающей к 97 церквям на территории Могилевской области, а также в местах освящения источников воды и купелях. В области определено 27 пунктов для проведения обряда окунания в праздник Крещения.

Управление внутренних дел настоятельно рекомендует воздержаться от окунания в необорудованных местах и от самостоятельного оборудования для этого прорубей.

Чтобы во время крещенских купаний избежать несчастных случаев, соблюдайте несколько несложных правил:

купаться только в местах с оборудованными купелями;

не купаться в нетрезвом виде, так как это грозит повышением артериального давления и сердечным приступом;

не выходить на лёд большими группами людей, соблюдать очередность;

быть взаимно вежливыми, не толкать друг друга вблизи купелей;

не пускать детей к проруби без сопровождения взрослых;

отказаться от купания в проруби людям с болезнями дыхательных путей, сердечнососудистыми заболеваниями.

Не лишним будет напомнить об ответственности за распитие алкоголя в общественных местах или появление в таких местах в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. В соответствии со ст.19.3 Кодекса Республики Беларусь «Об административных правонарушениях» правонарушителя ждет штраф до 15 базовых величин или общественные работы, или административный арест.

Уважаемые жители Могилевской области! Бдительность и соблюдение мер личной безопасности при посещении мест окунания позволят избежать чрезвычайных происшествий.

УВД Могилевского облисполкома