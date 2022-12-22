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Профилактика

Безопасность на кухне. Советы МЧС

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Безопасность на кухне. Советы МЧС

В период Новогодних праздников мы все больше будем находиться у плиты, желая приготовить изысканные блюда для своих гостей. За чередой забот и суеты важно не забыть и про безопасность.

Если загорелось масло.

Горящее масло нельзя тушить водой потому, что масло легче воды и в ней не растворяется. Вода сразу уйдет на дно, а там быстро нагреется и начнет сильно испаряться, от чего масло начнет брызгать во все стороны, распространяя огонь по кухне и человек рискует получить серьезные ожоги, так как столб огня на глазах вырастет в 2-3 раза и может стать причиной возгорания занавесок, мебели, потолочного покрытия.

Если на вашей кухне вспыхнул масляный пожар, самое первое, что нужно сделать – выключить плиту, а затем накрыть сковороду крышкой, подойдет также железный противень. Без доступа кислорода огонь самостоятельно погаснет. Кроме того, масляный пожар можно засыпать содой – она поглощает кислород. Подойдет и земля из цветочного горшка. А лучше и безопаснее всего, при приготовлении еды неотлучно следить за процессом готовки, отложив другие дела и телефонные разговоры на потом.

Безопасного Нового года!

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