Безопасность граждан во время проведения массовых мероприятий

Республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь состоится 27 февраля. Жители страны сделают свой выбор, каким быть Основному закону страны. Досрочное голосование начнется 22 февраля, и завершится 26 февраля.

Бобруйчане, также примут участие в референдуме. И, хотел бы напомнить нашим гражданам о соблюдении ими общественного порядка и выполнении законных требований сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране порядка на проводимых мероприятиях. Во время проведения мероприятий гражданам запрещается:

- препятствовать движению транспортных средств и пешеходов;

- создавать помехи для бесперебойного функционирования организаций;

- воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей, а также на представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка;

- иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, предметы, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие вещества, иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению;

- иметь при себе имитаторы и муляжи холодного, огнестрельного, газового или иного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, кроме спичек и карманных зажигалок;

- осуществлять пропаганду войны или экстремистскую деятельность, в том числе с использованием плакатов, транспарантов или иных средств;

- действовать методами, создающими угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью участников указанных мероприятий или других лиц;

- пользоваться эмблемами, символами, плакатами, транспарантами и иными средствами, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан;

- пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке;

- совершать любые действия, нарушающие установленный порядок организации и проведения указанного мероприятия, а также подстрекать к таким действиям любыми методами.

Соблюдение законности и мер безопасности гражданами позволит обеспечить общественный порядок и их безопасность на должном уровне. Сотрудники милиции во время проведения референдума будут нести службу в усиленном варианте, обеспечивая охрану общественного порядка на избирательных участках.

Заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома

Андрей Малахов