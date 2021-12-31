Безопасность граждан в приоритете

Вот-вот наступит Новый год. Праздник, который любят, без исключения все, и взрослые, и дети. В эти праздничные дни в городе будут работать новогодние площадки, на которых пройдут культурно-массовые мероприятия, подготовленные Бобруйским городским исполнительным комитетом.

В эти дни сотрудники милиции будут нести службу в усиленном варианте, обеспечивая охрану общественного порядка, общественной и дорожной безопасности в местах массового пребывания граждан.

Хотелось бы напомнить нашим гражданам о соблюдении ими общественного порядка и выполнении законных требований организаторов мероприятий, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране порядка на проводимых мероприятиях в городе.

Органами внутренних дел принимаются меры по недопущению проведения несанкционированных массовых мероприятий, в том числе с использованием незарегистрированной символики, проведения различного рода протестных акций и вовлечения в них граждан. За нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления, предусмотрена ответственность по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь, которое влечет за собой взыскание в виде штрафа в размере до тридцати базовых величин или административный арест.

В целях безопасности граждан, сотрудниками милиции будет осуществляться досмотр граждан следующих к месту проведения мероприятий. Правоохранители, выполняющие обязанности по охране общественного порядка, вправе проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. Личный досмотр граждан производится лицом одного пола с досматриваемым. В случае отказа гражданина от личного досмотра, либо от досмотра находящихся при нем вещей, он не допускается в место проведения массового мероприятия.

Особое внимание гражданам стоит обратить на соблюдение мер противопожарной безопасности. Как правило, в новогоднюю ночь люди используют петарды, хлопушки, бенгальские и другие пиротехнические изделия. Неправильное их использование чревато различными неприятными происшествиями. Берегите себя и своих близких, думайте о тех, кто рядом. Помните, что использование пиротехнических изделий в общественных местах запрещено. Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь использование пиротехнических изделий квалифицируется как «Мелкое хулиганство» (ст.17.1 КоАП Республики Беларусь) - которое влечет наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

Соблюдение законности и мер безопасности позволит обеспечить общественный порядок и вашу безопасность на должном уровне.

Уважаемые бобруйчане! Поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым! Желаю всем крепкого здоровья и счастья, праздничного настроения и добра в каждой семье!

Начальник УВД Бобруйского горисполкома Павел Змитер