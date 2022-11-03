Безопасность граждан бесценна!

Сотрудники Бобруйского отдела охраны совместно с ГАИ УВД местного горисполкома организовали и провели профилактические мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, популяризации службы в органах внутренних дел в парке культуры и отдыха.

Сотрудники напомнили отдыхающим о правилах безопасности на осенних каникулах, продемонстрировали выставку вооружения и технику. Дети не только слушали рассказы сотрудников служб о профилактике правонарушений, что такое охранная сигнализация и для чего нужна тревожная кнопка, правилах дорожного движения, дорожной безопасности в районе, но и отвечали на их вопросы.

На мероприятии милиционеры-кинологи со служебными напарниками продемонстрировали показательные выступления по выполнению элементов общего курса дрессировки.

Юные бобруйчане еще долго не хотели отпускать гостей – им очень понравилось совместное времяпрепровождение с милиционерами.

Со своей стороны, сотрудники органов внутренних дел, делают все от них зависящее, чтобы каникулы были безопасными и веселыми.