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Профилактика

Безопасность детей на первом месте: ГАИ Бобруйска провела марафон знаний для дошкольников

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Безопасность детей на первом месте: ГАИ Бобруйска провела марафон знаний для дошкольников

Милиционеры приняли участие в открытом уроке "Зная ПДД, мы в безопасности", организованном для старшей группы в ГУО "Детский сад №41 г.Бобруйска".

В ходе мероприятия юные участники дорожного движения играли, отвечали на загадки по теме соблюдения Правил дорожного движения, а также им удалось попасть в салон служебного автомобиля.

Совместно с представителями ОАО "Бабушкина крынка" ребятам вручили световозвращающие элементы благодаря оказанной поддержке в лице директора Сергея Козлова.

Госавтоинспекция напоминает родителям, что необходимо ежедневно рассказывать детям о возможной опасности на дороге и быть примером своему ребёнку.

mogilev.mvd.gov.by

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