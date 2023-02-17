Безопасность детей на первом месте: ГАИ Бобруйска провела марафон знаний для дошкольников

В ходе мероприятия юные участники дорожного движения играли, отвечали на загадки по теме соблюдения Правил дорожного движения, а также им удалось попасть в салон служебного автомобиля.

Совместно с представителями ОАО "Бабушкина крынка" ребятам вручили световозвращающие элементы благодаря оказанной поддержке в лице директора Сергея Козлова.

Госавтоинспекция напоминает родителям, что необходимо ежедневно рассказывать детям о возможной опасности на дороге и быть примером своему ребёнку.

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