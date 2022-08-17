Безопасное тепло. Готовимся заранее

К народной мудрости, советующей «готовить сани летом» хочется добавить и «печи тоже». Только в этом году в области зарегистрировано уже 82 «печных пожара», а впереди – осень и зима.

Для того чтобы безопасно греться, печь должна быть правильно сложена и иметь противопожарную разделку. Разделка – это расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия. Если она отсутствует или меньше нормы, риск пожара велик. Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не должна примыкать всей плоскостью стенок к деревянным конструкциям (необходимо оставлять между ними воздушный промежуток – отступку).

Дровяная печь в доме, особенно если она в свое время была сложена опытным печником, будет служить столько же, сколько будет стоять дом. Необходимо лишь перед началом отопительного сезона проводить профилактические мероприятия: прочищать дымоход, ремонтировать топку, плиту и саму печь – подмазывать и красить.

Начинать подготовку печи к отопительному сезону следует с прочистки дымохода. В процессе эксплуатации печи, на стенках ее дымохода и трубе скапливается сажа, которая может загореться. Самым первым признаком засорения дымохода является плохая тяга в топке, то есть если плохо загораются, медленно прогорают даже сухие дрова.

После прочистки дымохода необходимо осмотреть топку печи: заменить при наличии трещин, прогорания или деформации колосник, дверцу топки и плиту. Смонтировав новую варочную поверхность, нужно замазать все отверстия смесью, устойчивой к высоким температурам. В тех случаях, если где-то повреждены кирпичи, их также необходимо заменить.

Завершив эти работы можно приступать к оштукатуриванию, покраске и побелке печи. Перед тем, как штукатурить печь, лучше очистить ее поверхность от старой покраски и штукатурки, которая плохо держится. Затем необходимо заштукатурить образовавшиеся трещины. После того, как заштукатуренные места просохнут, их нужно побелить. Важно не забывать и про дымоход. Предпочтительнее красить печь и дымоход в белый цвет, так как это позволит своевременно обнаруживать трещины, и на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

Помните, что за состоянием печи необходимо следить постоянно. Не забывайте, что на горючем полу перед топкой должен лежать предтопочный лист из негорючего материала, размеры которого должны превышать размеры топки. Подойдут также цементная или плиточная основа.

Потратив немного времени и сил на ремонт печи сегодня, вы сбережете свой дом от пожара завтра.