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Профилактика

Безопасное тепло

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Безопасное тепло

Осень только началась, дома начинают интенсивно топиться и если не позаботиться о безопасности печного отопления, тепло домашнего очага превратится в пепелище.

При эксплуатации печей не допускается:

  • осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника;
  • применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, дизельное топливо и подобное);
  • осуществлять топку с открытыми дверцами, за исключением случаев, когда конструкция печи предусматривает ее топку с открытым топливником (например, «русская печь», камин);
  • перекаливание печи;
  • осуществлять топку углем, коксом и газом печи, не предназначенной для этих видов топлива;
  • оставлять без присмотра топящуюся печь или поручать топку детям;
  • размещать горючие вещества и материалы на ней или на расстоянии, способном привести к их загоранию (безопасное расстояние зависит от температуры поверхности печи и вида горючих вещества и материалов. Рекомендуется соблюдать расстояние не менее 10 сантиметров от поверхности печи при толщине ее стенки 12 сантиметров и не менее 1,25 метра – от топочного отверстия);
  • закрывать задвижку дымохода печи, пока угли полностью не прогорят. Это может привести к отравлению угарным газом.­

Очень важно понимать, что печи, которые длительное время не эксплуатировались, могут доставить «огненные» проблемы.

 

Перед растопкой необходимо:

  • убедиться в исправности печей и дымовых труб, в том числе проходящих в объеме чердачного помещения. Тщательно проверьте наличие сквозных трещин в кладке и целостность кирпичей;
  • прочистить дымоход от сажи. Для этого, как правило, применяется металлический ерш, ядро для очистки дымохода и металлическая щетка, допускается применение и специальных химических средств. Не откладывайте прочистку – наличие большого количества сажи приводит к снижению тяги, а также разрушению дымохода при воспламенении сажевых налетов;
  • проверьте тягу в печи. Самый простой способ - в поднесении зажженной спички (зажигалки) к топочному отверстию. Если пламя стремиться внутрь - нормальная тяга, форма пламени остается неизменной – тяга отсутствует, пламя разворачивается в сторону, противоположную топочному проему – присутствует обратная тяга.

При отсутствии тяги продукты сгорания поступают в помещение, что в свою очередь может послужить причиной отравления. Основной причиной отсутствия тяги после длительного простоя является образование в дымоходе «воздушной пробки». Для ее устранения перед растопкой необходимо прогреть печь. Это можно сделать путем подачи теплого воздуха розжигом бумаги в объеме прочистного канала.

  • не торопитесь докрасна натопить печь. Сначала прогрейте печь путем небольшого протапливания. Когда поверхность печи немного потеплеет – завершайте топку, дождитесь полного прогорания углей и закройте задвижку дымохода. Сделайте минимальную паузу 2-3 часа, а потом возобновите топку.
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