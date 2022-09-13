Безопасное тепло

Осень только началась, дома начинают интенсивно топиться и если не позаботиться о безопасности печного отопления, тепло домашнего очага превратится в пепелище.
При эксплуатации печей не допускается:
- осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника;
- применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, дизельное топливо и подобное);
- осуществлять топку с открытыми дверцами, за исключением случаев, когда конструкция печи предусматривает ее топку с открытым топливником (например, «русская печь», камин);
- перекаливание печи;
- осуществлять топку углем, коксом и газом печи, не предназначенной для этих видов топлива;
- оставлять без присмотра топящуюся печь или поручать топку детям;
- размещать горючие вещества и материалы на ней или на расстоянии, способном привести к их загоранию (безопасное расстояние зависит от температуры поверхности печи и вида горючих вещества и материалов. Рекомендуется соблюдать расстояние не менее 10 сантиметров от поверхности печи при толщине ее стенки 12 сантиметров и не менее 1,25 метра – от топочного отверстия);
- закрывать задвижку дымохода печи, пока угли полностью не прогорят. Это может привести к отравлению угарным газом.
Очень важно понимать, что печи, которые длительное время не эксплуатировались, могут доставить «огненные» проблемы.
Перед растопкой необходимо:
- убедиться в исправности печей и дымовых труб, в том числе проходящих в объеме чердачного помещения. Тщательно проверьте наличие сквозных трещин в кладке и целостность кирпичей;
- прочистить дымоход от сажи. Для этого, как правило, применяется металлический ерш, ядро для очистки дымохода и металлическая щетка, допускается применение и специальных химических средств. Не откладывайте прочистку – наличие большого количества сажи приводит к снижению тяги, а также разрушению дымохода при воспламенении сажевых налетов;
- проверьте тягу в печи. Самый простой способ - в поднесении зажженной спички (зажигалки) к топочному отверстию. Если пламя стремиться внутрь - нормальная тяга, форма пламени остается неизменной – тяга отсутствует, пламя разворачивается в сторону, противоположную топочному проему – присутствует обратная тяга.
При отсутствии тяги продукты сгорания поступают в помещение, что в свою очередь может послужить причиной отравления. Основной причиной отсутствия тяги после длительного простоя является образование в дымоходе «воздушной пробки». Для ее устранения перед растопкой необходимо прогреть печь. Это можно сделать путем подачи теплого воздуха розжигом бумаги в объеме прочистного канала.
- не торопитесь докрасна натопить печь. Сначала прогрейте печь путем небольшого протапливания. Когда поверхность печи немного потеплеет – завершайте топку, дождитесь полного прогорания углей и закройте задвижку дымохода. Сделайте минимальную паузу 2-3 часа, а потом возобновите топку.