«Безопасная старость». Бобруйск

Информационная кампания от МЧС «Безопасная старость» набирает свои обороты. Ее продукция – видео и аудио ролики, листовки, буклеты, билборды все чаще попадаются на глаза бобруйчанам. Так в Бобруйске появляются билборды вдоль самых крупных артерий города.

Такая яркая информация напоминает о необходимости позаботиться о престарелых родителях и их безопасности. Ведь самостоятельно починить печь, электропроводку или установить пожарный извещатель – все эти мероприятия не под силу пожилому человеку.

Спасатели напоминают - в суете дней не забывайте о престарелых родителях и обеспечте им полноценную и безопасную старость.