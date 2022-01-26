«Безопасная старость». Бобруйск
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Информационная кампания от МЧС «Безопасная старость» набирает свои обороты. Ее продукция – видео и аудио ролики, листовки, буклеты, билборды все чаще попадаются на глаза бобруйчанам. Так в Бобруйске появляются билборды вдоль самых крупных артерий города.
Такая яркая информация напоминает о необходимости позаботиться о престарелых родителях и их безопасности. Ведь самостоятельно починить печь, электропроводку или установить пожарный извещатель – все эти мероприятия не под силу пожилому человеку.
Спасатели напоминают - в суете дней не забывайте о престарелых родителях и обеспечте им полноценную и безопасную старость.
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