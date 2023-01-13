Безопасная рыбалка. Будьте бдительны!

Остановить фанатов зимней рыбалки нельзя ничем – как говорится, охота пуще неволи. Но какой ценой может достаться вам такая подводная добыча?..

Хотелось бы дать несколько советов тем, кто каждую зиму отправляется за «уловом». В первую очередь уважающий себя рыбак захватит спасательный жилет, «спасалки» и термос с теплым питьем. В целях безопасности необходимо лунки сверлить на расстоянии не менее 5–6 метров друг от друга, чтобы не допускать больших нагрузок на лед. Для усиления опоры рядом с лункой надо класть принесенную доску.

Следует помнить, что тонкий лед находится у берегов водоемов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, в местах слива в водоемы теплых и канализационных стоков.

На лед можно выходить, если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, а толщина его не менее 7 сантиметров. Желтый или матовый лед ненадежен. Если есть проложенная тропа, лучше идти по ней. Будьте осторожны на крутом и скользком берегу, чтобы не скатиться на лед, который может быть тонким и проломиться.

Категорически запрещается испытывать прочность льда ударом ноги по льду. Это надо делать с помощью палки или пешни. Двигаться следует по своим же следам, но, не торопясь, стараясь идти, не отрывая ступни ото льда (скользящим шагом).

Ни в коем случае не разрешается переходить водоем в одиночку. При движении по льду группой следует идти друг за другом на расстоянии 5-6 метров, внимательно следя за идущим впереди, чтобы вовремя оказать ему помощь.

Пересекая замерзший водоем на лыжах, необходимо принять меры предосторожности, в частности, рекомендуется расстегнуть крепления, чтобы можно было быстро от них освободиться, петли на лыжных палках на руки не наматывать.

Дополнительную опасность представляет проламывание льда для человека, который несет тяжелый груз. Выходя на лед, нужно ослабить лямки рюкзака и быть готовым к его быстрому сбрасыванию в случае внезапного проламывания льда.

Необходимо соблюдать особую осторожность на льду, если наступает оттепель. Там, где еще несколько дней назад можно было выходить на лед, в дни оттепели это может быть очень ОПАСНО.

Особую бдительность должны проявить родители, особенно если рядом с домом есть водоем. Не допускайте, чтобы дети находились без присмотра вблизи рек, прудов, карьеров. Не разрешайте им кататься на санках, лыжах, коньках по замерзшим водоемам.

Правила оказания помощи провалившемуся под лед:

– сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силу, надежду, уверенность;

– приближайтесь к пострадавшему только лежа, чтобы не провалиться самому;

– в качестве спасательных средств используйте доски, шесты, щиты, веревки, лыжи, связанную одежду, ремни и т.д;

– осторожно вытягивайте пострадавшего к берегу в ту сторону, с которой он пришел;

– действовать нужно быстро, решительно, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает и может погрузиться под лед;

– после извлечения пострадавшего из воды его необходимо немедленно отвести в теплое помещение и до прихода врача оказать первую помощь: успокоить, освободить от мокрой одежды, растереть, переодеть в сухое белье, напоить любым горячим напитком.

Правила поведения провалившегося в полынью:

– не теряйтесь, не поддавайтесь панике;

– зовите на помощь;

– попытайтесь освободиться от верхней одежды, обуви, сбросьте тяжелые вещи;

– обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед;

– без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли.

Берегите себя и своих близких. Телефон МЧС –112

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС.