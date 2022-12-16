Безопасная пиротехника

Новогодние и рождественские праздники принято встречать не только с традиционными шампанским, мандаринами и оливье, но и с залпами салютов и фейерверков.

Правила покупки и запуска пиротехники

– Покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах. При приобретении обратите внимание на сроки годности. Инструкция по применению должна быть на русском или белорусском языке. Обратите внимание на целостность заводской упаковки – повреждений на ней быть не должно. Перед применением внимательно изучите инструкцию.

– Храните пиротехнические изделия вдали от нагревательных приборов и в недоступном для детей месте. Не стоит использовать для хранения влажные помещения.

– Нельзя переносить пиротехнику в карманах, под одеждой, хранить без упаковки, а также разбирать или переделывать изделие.

– Запускайте пиротехнические изделия только на открытом воздухе. Отойдите на безопасное расстояние от зданий и сооружений, автомобилей. Устанавливая фейерверк, салют, обложите их кирпичами, камнями, землей или снегом. Зажигая его, присядьте и подожгите фитиль на расстоянии вытянутой руки, после чего быстро отойдите на безопасное расстояние. Если пиротехника не сработала, приближаться к ней можно не ранее чем через 15-20 минут.

По степени опасности пиротехнические изделия разделяются на 5 классов – в зависимости от того, на каком расстоянии от человека и зданий ее безопасно запускать.

1-й класс: хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Их разрешено запускать, держа в руках и в помещении. Пиротехника этого класса не является взрывоопасной, потому что в хлопушках, фонтанах холодного огня и бенгальских свечах нет ударной волны и разлета­ющихся в разные стороны осколков. Радиус опасной зоны составляет 0,5 метра.

Правила безопасного использования бенгальских огней

– Не нужно касаться бенгальскими огнями легковоспламеняющихся материалов, например, ваты, тканей. Держите их дальше от волос.

– Не жгите их рядом с различными огнеопасными веществами, например, спиртом или маслом. Не бросайте конфетти во время жжения бенгальских огней.

– Не следует класть бенгальские огни, нужно держать их в руках либо ставить в держатель. Класть их можно только на металлическую, каменную либо глиняную поверхность.

– Не уходите в другую комнату, пока огни не погаснут, а потом опустите их в емкость с водой.

2-й класс: петарды, фонтаны и наземные фейерверки. Эти разновидности пиротехнических изделий запрещено использовать в закрытых помещениях. Безопасный радиус для этих изделий – от 20 метров.

3-й класс: ракеты, фестивальные шары и салютные батареи. У этих изделий нет ударной волны, но производить запуск фейерверков этого класса опасности разрешено только на открытых пространствах. Безопасной зоной считается радиус от 30 метров – в зависимости от парамет­ров самого пиротехнического изделия. Немало бед может наделать даже одна ракета. Она способна подняться на 30-метровую высоту, пробить оконное стекло и сжечь чью-то квартиру. Ракета неуправляема и непредсказуема. Траекторию ее полета невозможно ни просчитать, ни предугадать. Для смены курса летящего «снаряда» достаточно малейшего препятствия (стены здания, дерева и др.) или порыва ветра.

4-й и 5-й классы. Пиротехнические изделия четвертого и пятого классов разрешено применять только профессионалам, имеющим специальную лицензию.

Особое внимание взрослых хотелось бы обратить на использование пиротехники детьми. Приобретя у нелегальных продавцов пиротехнические изделия, дети начинают «шоу» задолго до начала праздников. Ради шутки забрасывают петарды друг другу в капюшоны, бросают их под ноги прохожим. Зачастую происходит следу­ющее: ребенок поджигает петарду и бросает ее на землю, но она не взрывается, следующее действие предсказуемо – ребенок поднимет опасную игрушку, и она взрывается в его руках. Результат всегда печальный – трудно поддающиеся лечению ожоги и травмы. Ну а если в руке взрывается ракета, дело оборачивается более серьезными последствиями – ампутацией пальцев, инвалидностью до конца жизни. Обязательно объясните детям, какую опасность таят в себе пиротехнические изделия, тем более не предлагайте им зажечь петарду либо запустить ракету.

ВАЖНО! В МВД напомнили о правилах безопасного использования пиротехники. Приобретать пиротехнические изделия нужно только в специализированных магазинах и отделах, а использовать в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией.

– В случае использования пиротехники с явным неуважением к обществу, нарушающим общественный порядок и спокойствие граждан, действия могут квалифицироваться как мелкое хулиганство, за которое предусмотрена административная ответственность. Вместе с тем, в случае причинения значительного вреда здоровью или имуществу окружающих виновник будет привлечен к уголовной ответственности, а также придется возместить материальный и моральный вред, – отметил начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Сергей Мирончик.

СЧАСТЛИВОГО И БЕЗОПАСНОГО НОВОГО ГОДА ВАМ!