Безопасная Новогодняя елка! Советы МЧС

Все ближе и ближе Новый год! А значит самое время задуматься над установкой новогодней красавицы у себя дома. При этом важно не забывать про безопасность.

Безопасно устанавливаем!

Елку надо обязательно закрепить на устойчивой подставке. Ковры и ковровые покрытия из-под елки лучше убрать. Подыскивая место для зеленой красавицы, надо задуматься не только о том, где она будет эффектнее смотреться, но и о том, где будет безопаснее – это, как правило, подальше от отопительных приборов, телевизора, батарей.

Какую выбрать?

Большинство искусственных елей легко воспламеняется, а при горении выделяет токсичные вещества. Это в большей степени относится к тем из них, которые были выпущены давно, поскольку многие современные ели (как правило, импортные и довольно дорогие) производятся из невоспламеняющихся материалов или пропитаны специальным составом, защищающим их от возгорания. Поэтому лучше искусственную «старую» елку заменить настоящей - и радости больше, и опасности меньше. Но не стоит живую ель держать слишком долго: она быстро высыхает и может вспыхнуть от малейшей искры.

Украшаем правильно и безопасно

Лучшее украшение новогодней елки - электрическая гирлянда. Самая главная рекомендация – приобретайте ее в магазинах, а не у торговцев в переходах и на рынках. Также четко следуйте рекомендациям, указанным в инструкции по применению елочных электрогирлянд. Помните, что ни в коем случае нельзя оставлять гирлянды и другие электроприборы включенными без присмотра, и уж тем более на ночь.

Безопасной подготовки к Новому году!