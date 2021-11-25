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Беженка из Курдистана: мы хотим в Германию ради будущего детей, на родине небезопасно

БЕЛТА 43 0

Беженка из Курдистана: мы хотим в Германию ради будущего детей, на родине небезопасно

Беженцы из Курдистана не отказываются от желания попасть в Германию, домой возвращаться они не хотят из соображений безопасности. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала одна из женщин из пункта временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с белорусско-польской границей.

Сегодня идет 18-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе. Очередную ночь они провели по крышей и в тепле в ТЛЦ.

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