Безбарьерная среда Бобруйска. Есть недочеты и человеческий фактор

В зале Бобруйского филиала «Светоприбор» унитарного предприятия «Контакт-Бобруйск» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» состоялась встреча граждан с инвалидностью по зрению с представителями городской власти и не только. Так как в редакцию газеты за прошедшую неделю поступили от этой категории людей вопросы, связанные с доступной средой, корреспондент «БЖ» посетил вышеупомянутое мероприятие.

Проблемы граждан выслушали Сергей Павленко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского городского исполнительного комитета, Александр Судиловский, начальник отдела перевозок и маркетинга филиала Автобусный парк №2 ОАО «Могилев­облавтотранс», Вероника Вильчик, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома, представитель территориального Центра социального обслуживания населения. На встрече также присутствовали Наталья Пантелеева, председатель Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ», Марина Абазовик, представитель МОО ОО «БелТИЗ» в Бобруйске.

Собравшиеся задавали волнующие их вопросы и получали на них развернутые, конструктивные ответы.

Как отметила Марина Абазовик, «перед встречей среди горожан был проведен опрос, по результатам которого выявили ряд проблем, связанных с доступностью среды. После этого совместно с городской властью мы обследовали места и территории, по которым возникали вопросы».

Например, на улице Новошоссейной установлен светофор, которому, как утверждают собравшиеся, не хватает временного тайминга горения зеленым светом. «Незрячие и пожилые люди не успевают перейти дорогу», – говорит бобруйчанка.

На собрании озвучили, что ранее около пешеходного перехода через дорогу была организована несанкционированная стоянка, которую удалось убрать при обращении в Госавтоинспекцию Бобруйска. На прошлой неделе был установлен звуковой сигнализатор, в дальнейшем планируется укладка тактильной плитки от остановки до ближайшего перехода.

На встрече также подняли вопрос оставления покупательских тележек на территории торговых объектов (около входа, на парковках, пешеходных дорожках).

«Дело в том, что некоторые после закупки продуктов и товаров выкатывают их в тележке, загружают в свое транспортное средство и, бросив тележку, уезжают. А ведь незрячий человек спокойно может наткнуться на нее», – говорит один из собравшихся.

На встрече представители городской власти дали ответ: «Магазин отдельно занимается этим вопросом. В торговых объектах есть специальный сотрудник, в должностные обязанности которого входит, в том числе, и сбор тележек. У многих магазинов есть оборудованные парковки для этих тележек. Поэтому они стараются максимально их убирать. Во многих объектах уже есть уважительное обращение-объявление у входа в магазин, чтобы люди, пользующиеся покупательскими тележками, не оставляли их где попало».

Марина Абазовик добавила: «Люди, оставляющие покупательские тележки в неположенных местах, не всегда задумываются о незрячих или слабовидящих. Это не только создает неудобства для инвалидов, но и, например, сильный ветер, сдвинув эту тележку, может поцарапать или даже побить машину».

Не менее важным стал вопрос, связанный с работой автобусного парка №2. Как пояснила Марина Абазовик, она успешно взаимодействует с руководством, решая недочеты. Старые проблемы решены, но появились новые: «В автобусах иногда не работает аппарат, оповещающий об остановочных пунктах. Бывает, что автобусы останавливаются не внутри парковочного «кармана».

Отвечает Александр Судиловский: «Такая проблема действительно периодически возникает. У нас есть и «старый город», и узкие улицы. То есть по расстоянию, например, автобус-­«гармошка» туда практически не может поместиться. Но свою роль играет и человеческий фактор. Не более 30 сантиметров от бордюра водитель должен останавливать автобус. К сожалению, не всегда это правило соблюдается. Но мы принимаем меры. Работа проводится на совещаниях, на всех сборах бригадиров. Эти требования мы доводим. Есть молодые работники, которые только пришли и еще учатся. Вот, например, около общества слепых остановочный пункт «Гормолзавод» тоже соответствует не всем требованиям. «Гармошка» не может подъехать близко. Плюс впереди парковка, на которой стоят легковые автомобили. Если водитель туда будет заезжать, «хвост» автобуса выедет на встречную полосу. А это безопасность движения. Что касается объявлений, часть такого оборудования в автобусах несколько устарела, но мы эти приборы периодически ремонтируем. Нужно время, чтобы их сделать. Может неделя-две пройти».

Бобруйчанка говорит: «Иногда в автобусах не объявляются остановки, даже не останавливаются на них».

Отвечает Александр Судиловский: «Если водители видят, что на остановке нет людей и к дверям на выход никто заблаговременно не подошел, некоторые из них проезжают «карман». Правда, они обязаны останавливаться. Такие действия мы пресекаем».

Марина Абазовик заключила, что люди с инвалидностью по зрению должны сами определять себя в пространстве, чтобы это видели другие: «Если вы стесняетесь ходить с тростью, просто достаньте ее на остановке, тогда люди поймут, что вам нужна помощь».

На встрече прозвучало множество положительных примеров реализации доступной среды в городе. Бобруйчанин рассказал об одном из них: «Есть водитель, который всегда, подъезжая к остановке и видя меня, открывает свою дверь и говорит номер маршрута. Опять же, это человеческий фактор».

Александр Судиловский добавил: «У нас в парке в наличии есть новый желтый автобус МАЗ. Его звук выведен не только внутрь салона, но и наружу, на улицу. Это, несомненно, удобно для граждан».

Виктор Чабан