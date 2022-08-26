Без сытного обеда — нет хорошей работы

За тем, как организовано питание для работников сельхозорганизаций на жатве-2022, продолжает следить профсоюз.

Как пояснила председатель Бобруйского райкома профсоюза работников АПК Надежда Дудаль, профсоюзы продолжают следить за условиями труда во время уборки. Однако под контролем организации также обеспечение качественным питанием работников.

«На данный момент каких-либо проблем с организацией питания работников, занятых на уборке, в районе не выявлено, — отметила профсоюзный лидер. — Столовые функционируют в трех из шести сельскохозяйственных организаций. Вместе с тем в каждом сельхозпредприятии налажена доставка обедов в поле. Для подачи блюд на поле используются специальные контейнеры-термосы, в них еда долго остается горячей. Имеются рукомойник с полотенцами и средством для обработки рук. Пообедать можно не на копне соломы или стоя у комбайна, а комфортно усевшись за столиком. Благодаря нашим поварам, хлеборобы всегда сытые, получают дополнительный заряд энергии».

Бобруйский районный исполнительный комитет