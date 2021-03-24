Без существенных осадков и до +10°С. Погода на 25 марта

В четверг будет переменная облачность. Без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью ожидается 1-7 градусов мороза, местами по северо-западу – 0…+2 °С, а днем температурный фон будет колебаться в диапазоне от +2 °С по северо-западу до +10 °С по югу.