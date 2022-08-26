Без срока давности

Самыми страшными страницами истории белорусского народа являются события, происходившие в годы Великой Отечественной войны в период с 1941 по 1945 годы. Это настолько страшные события, что память о них остается в сердцах людей до настоящего времени. И чтобы мы помнили о страшных событиях тех времен, 07.04.2021 Генеральным прокурором Республики Беларусь возбуждено уголовное дело о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период.

Немецко-фашистские захватчики, ворвавшись 28 июня 1941 года в Бобруйск, подобрав себе из местных предателей-сообщников, с первого дня оккупации занялись поголовным истреблением Советских граждан разного пола и возраста.

Методы истребления применялись разные: расстрел, повешение, сожжение и закапывание живьем людей, применение пыток к заключенным, оканчивающиеся смертью, содержание военнопленных в зимний период под открытым небом.Наравне со взрослыми зверскому истреблению подвергались и дети разного возраста.

Самыми известным в отношении зверств и издевательств над людьми в захваченном немцами Бобруйске был первый и самый крупный на территории крепости дулаг-131. В довоенной тюрьме в крепостном сооружении (башне Оппермана) — № 1, на улице Парковой — № 2, на месте Нагорного укрепления, или форта «Фридрих Вильгельм», — Bergdulag. Все это филиалы и отделения одного из самых крупных пересыльных лагерей для военнопленных в Беларуси.Уже в начале июля 1941 года в нем содержалось 6 700 военнопленных, а к концу августа того же года их число выросло до 29 тысяч. Всего через лагерь до 20 ноября 1941 года прошло 158 тысяч узников, около 15 тысяч из которых умерли.

Из показаний свидетеля Рудковской Анны Ивановны:

«Мой дом, в котором я жила во время немецкой оккупации, расположен рядом с крепостью. Мне известны факты зверского истребления Советских военнопленных в 1941 году. Фашисты сожгли две казармы с находящимися в них военнопленными. Во время пожара многие выпрыгивали со 2-го и 3-го этажей. Они были встречены пулеметным огнем. Оставшиеся в живых и сбежавшие рассказывали, что там погибло примерно 22000 человек».

На территории Бобруйской крепости, торжественно открыт монумент мужества и скорби, увековечивший память погибших.

Лагерь военнопленных по Парковой улице с первых дней оккупации Бобруйска был заполнен людьми. Там находилось до 40 000 человек. Вследствие зверского нечеловеческого обращения с военнопленными немецко-фашистскими захватчиками за весь период оккупации погибло до 20 000 человек.

Из показаний свидетеля Хоняка Ивана Ивановича:

«С начала войны до 1943 года я проживал рядом с лагерем военнопленных, в котором помещалось примерно 50 000 человек. Лагерь был под открытым небом. Я был очевидцем такого факта: к колючей проволоке, за которой находились военнопленные подошла собака Немецкий часовой выстрелил из винтовки и убил ее. Большая масса голодных людей бросились к трупу собаки, чтобы схватить кусочек мяса. Тогда немецкий часовой открыл огонь из автомата по военнопленным. Около проволоки лежало много трупов. Каждое утро по 10-15 двуколок, в каждую из которых вмещалось по 10 человек, с трупами отвозились недалеко от лагеря и закапывались.»

В братской могиле похоронены советские военнопленные и мирные жители (35 000 человек), расстрелянные и замученные немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны в концентрационном лагере, находившемся между улицами Парковая и Димитрова в 1941-1944 гг.

Из докладной записки председателя Бобруйской областной комиссии о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками в период оккупации:

«... За 3-летний период оккупации области немецкие захватчики уничтожили 136 217 человек мирного населения и военнопленных. Из этого количества расстреляно 131 871 человек, среди них свыше 5 тысяч детей и 8 тысяч женщин; повешено 168 человек, среди них детей — 42 и женщин — 49; сожжено — 4 178 человек, среди них детей — 1 173 и женщин — 1373. В немецкое рабство угнано 15 675 советских граждан обоего пола. В целях сокрытия следов своих злодеяний немецкие бандиты на протяжении осени 1943 года и начала 1944 года извлекали зарытые трупы из мест массовых расстрелов в деревнях Каменка, Еловики и других, а также на окраине Бобруйска возле еврейского кладбища, складывали затем трупы в штабеля и под страхом смерти заставляли советских военнопленных сжигать их, а затем уничтожали и самих военнопленных. Не успевая подвергнуть сожжению все трупы, гитлеровцы тщательно маскировали массовые могилы путем прокладки на них дорог, посева зерновых культур и т.п.

Расследование зверств немецко-фашистских захватчиков на территории города Бобруйска продолжается.

Вышеуказанные события, произошедшее в годы Великой Отечественной войны, это лишь «капля в море» тех ужасных преступных злодеяний немецко-фашистских захватчиков в период оккупации территории Беларуси, в том числе и оккупации г.Бобруйска.

Какими бы ужасными не были те события периода Великой Отечественной войны, мы должны это помнить и передавать эту память из поколения в поколение, чтобы не допустить их повторения.

Прокуратура Бобруйска