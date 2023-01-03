Без происшествий: в МВД рассказали об обеспечении правопорядка в местах массовых гуляний

Сотрудники правоохранительных органов в новогоднюю ночь и 1 января обеспечивали порядок более чем на 1,6 тыс. праздничных площадках. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД.

В праздничные дни правоохранители несут службу в усиленном режиме. Охрану общественного порядка обеспечивают, а также следят за дорожной безопасностью сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск.

"В местах проведения массовых гуляний происшествий и преступлений не допущено, оперативная обстановка оставалась контролируемой. Граждане не нарушали общественный порядок, вели себя культурно и с пониманием относились к требованиям правоохранителей. Положительную роль сыграло и тесное взаимодействие милиционеров с представителями органов власти, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства", - отметили в МВД.