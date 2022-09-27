Без паники! В Бобруйской школе прошли учения

На базе средней школы №34 Бобруйска прошли тактико-специальные учения при участии работников МЧС. На учениях присутствовал начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов, заместитель начальника отдела службы и боеготовности подразделений областного управления Антон Герасенков.

По легенде учений, возгорание происходило на первом этаже в классе столярной мастерской и на втором этаже в кабинете черчения. Среди пострадавших – пятеро школьников в соседних кабинетах и двое на крыше учреждения. В результате оперативной работы приехавших восьми отделений Бобруйского ГРОЧС учащихся нашли и вывели на свежий воздух с помощью маски спасаемого. Возгорание в помещениях оперативно ликвидировано. Также в рамках учений отработана эвакуация детей и всего персонала школы. После чего директор учреждения Ирина Матузова доложила начальнику областного управления о том, что из школы все эвакуированы. После учений желающие могли поупражняться с порошковым огнетушителем, а персонал отрабатывал навыки работы с рукавной линией. Сергей Демидов отметил, что такие учения позволяют отработать для подразделений навыки проведения сложных спасательных операций в учреждениях образования и самое главное - спасения людей.