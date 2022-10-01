Без паники! В Бобруйске будет произведен снос здания методом подрыва

3 и 4 октября с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00 по адресу ул. Новошоссейная, 25, будет производиться снос здания методом подрыва.

Указанные мероприятия проводятся в рамках системной работы по наведению порядка в городе.

Мы призываем граждан не волноваться.

Во избежание повреждения остекления в близлежащих домах мы просим жителей открыть окна в указанное время.