Без паники! В Бобруйске будет произведен снос здания методом подрыва
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3 и 4 октября с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00 по адресу ул. Новошоссейная, 25, будет производиться снос здания методом подрыва.
Указанные мероприятия проводятся в рамках системной работы по наведению порядка в городе.
Мы призываем граждан не волноваться.
Во избежание повреждения остекления в близлежащих домах мы просим жителей открыть окна в указанное время.
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