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Погода

Без осадков и до -4 ожидается в Бобруйске 8 февраля

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Без осадков и до -4 ожидается в Бобруйске 8 февраля

Без осадков и до минус четырех ожидается в Бобруйске сегодня, об этом сообщили в Могилевоблгидромете.

Во вторник в Бобруйске будет преобладать облачная погода. Без осадков. Местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, во второй половине дня с переходом на западный 3-6 м/с, местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью от минус 4 до минус 1 градуса, днем от минус 3 до минус 1 градуса.

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