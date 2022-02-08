Без осадков и до -4 ожидается в Бобруйске 8 февраля

Без осадков и до минус четырех ожидается в Бобруйске сегодня, об этом сообщили в Могилевоблгидромете.

Во вторник в Бобруйске будет преобладать облачная погода. Без осадков. Местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, во второй половине дня с переходом на западный 3-6 м/с, местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью от минус 4 до минус 1 градуса, днем от минус 3 до минус 1 градуса.