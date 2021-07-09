Без осадков и до +34°С. Погода на 10 июля
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В субботу ожидается небольшая облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по западу пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с, по западу с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем - плюс 28-34.
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