0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Без осадков и до +34°С. Погода на 10 июля

105 0

Без осадков и до +34°С. Погода на 10 июля

В субботу ожидается небольшая облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по западу пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с, по западу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем - плюс 28-34.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿