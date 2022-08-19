Без ограничений и с перспективой на развитие

18 августа в Бобруйском горисполкоме прошло внеочередное межведомственное заседание, на котором обсудили вопросы социализации инвалидов различных категорий. Существует определенный план действий реабилитации и адаптации человека, оказавшегося в непростой жизненной ситуации. Через взаимодействие с представителями медицины, культуры и спорта, образования, социальных служб и трудоустройства человек, утративший способность управлять своим телом на все сто процентов, легче переносит изменения в жизни, адаптируется к новым условиям, находит увлечения, получает образование и работу по душе, физическим возможностям.

Доклады представителей всех сфер, взаимодействующих с людьми с дополнительными потребностями, показали, как в городе поставлена работа: начиная с заботы о ребенке и заканчивая людьми пожилого возраста. Сопровождение в любом возрасте, поддержка и реальная помощь. Инвалидность – не приговор. Сегодня бобруйчанин может жить полной жизнью: учиться в школе, колледже, получать трудовую специальность, работать, посещать спортивные объекты, прогуливаться с друзьями по городу, посещать кафе и рестораны, библиотеки, путешествовать, работать, соревноваться. На каждом этапе жизни присутствует психологическая, финансовая, социальная помощь города.

Присутствовавшая на заседании консультант управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Ева Зубковская дала высокую оценку работе всех ответственных подразделений:

– Областной мониторинг решения вопросов, возникающих у людей с инвалидностью, стартовал в Бобруйске. Перед заседанием я ознакомилась с проводимой работой – посетила учреждения, помогающие адаптации и социализации людей с ограниченными возможностями. Бобруйск меня приятно удивил, поэтому я внесу предложение о проведении здесь республиканского совета по проблемам инвалидов, отметив тем самым безбарьерную среду города и внимание к этой категории граждан.

На заседании также напомнили, что людям с инвалидностью предоставляются услуги сиделки, сопровождаемого проживания. Они очень востребованы, так как людям с инвалидностью часто нужна помощь по сопровождению или ассистента, чтобы получить услугу в каком-то другом учреждении и коммуницировать с его сотрудниками. Особым спросом пользуются услуги переводчика жестового языка. В городе востребовано и социальное такси, оснащенное специальными подъемниками для комфортабельного перемещения бобруйчан в инвалидном кресле.

В Бобруйске многое делается для реабилитации и интеграции инвалидов по зрению в общество. В век компьютерной техники инвалидность по зрению в год получают около 1,5 тыс. человек по республике. То есть чаще всего это инвалидность приобретенная, очень мало с врожденной. Одну из важнейших своих задач ОО «БелТИЗ» видит в создании условий, когда незрячий или слабовидящий человек полезен и востребован в обществе. Сегодня у объединения вместе с филиалами работает 18 предприятий во всех областных и крупных районных центрах.

Нужные им элементы безбарьерной среды – тактильная плитка, звуковые/речевые информаторы, таблички по системе Брайля, контрастная маркировка на дверях и ручках, мнемосхемы для ориентирования внутри зданий, звуковые сигналы светофоров на улице... Многое из этого полезно и нужно и для людей, не имеющих проблем со зрением: те же звуковые сигналы светофора или ПО, помогающее определить по номеру квартиры, на какой этаж нужно подняться, в какую сторону свернуть.

По словам Евы Зубковской, всего по стране действует 146 центров социального обслуживания населения, они есть в каждом районе.

Немаловажный вопрос – поведение бобруйчан при встрече с инвалидом. Важно донести до каждого, что есть определенный этикет общения, скажем, с незрячим или слабовидящим, с человеком в инвалидном кресле.

Одним из запомнившихся проектов Бобруйска стал «Спроси меня…». Он получил продолжение и перерос в «Бобры на колесах». До сих пор в городе размещены бигборды с изображениями наших бобруйчан на колесах, которые призывают отбросить барьер в голове, утверждая: «Мы такие же, как вы, просто передвигаемся иначе». Группа активистов и сегодня посещает трудовые и детские коллективы, проводя информационный час, и дает возможность задать любой вопрос касательно инвалидности. Почему так произошло? Каково это? Сложно ли? Сами колясочники с восторгом вспоминают работу с детьми, ведь дети относятся ко всему проще и с интересом.

К слову, на совещании присутствовали активисты города, области, отстаивающие интересы людей с инвалидностью. Нареканий к безбарьерной среде города не поступило. А председатель Бобруйской организации ОО «РАИК» Константин Должецкий пригласил всех присутствующих на третью спартакиада ассоциации «Золотой бобер». Место проведение – физкультурно-оздоровительный комплекс «Техас».

Фото Виктора Чабана