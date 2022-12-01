Беспричинно распылил аэрозоль в лицо незнакомцу. Судебные эксперты исследовали содержимое баллончика

В последние годы на территории страны все чаще применяются вещества раздражающего слезоточивого действия как с целью индивидуальной защиты, так и при совершении правонарушений (преступлений).

Горецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В одну из октябрьских суббот, около 11 часов утра, 32-летний местный житель, будучи нетрезвым, умышленно распылил в лицо перцовый баллончик 36-летнему мужчине, чем причинил ему физическую боль и страдание. По словам потерпевшего, с подозреваемым они не знакомы, тот неожиданно подскочил к нему на улице и беспричинно распылил аэрозоль. Подозреваемого задержали сотрудники милиции.

Одежду потерпевшего и аэрозольный баллончик, изъятый у 32-летнего горожанина, направили в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области для проведения судебной экспертизы.

По результатам исследования указанных объектов судебный эксперт пришел к выводу, что в аэрозольном баллоне содержатся два химических вещества, обладающих слезоточивым раздражающим действием. Следовые количества точно таких же веществ обнаружены на куртке и джемпере потерпевшего.

Результаты экспертизы приобщены к материалам уголовного дела.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.