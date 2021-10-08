Бесправного мотоциклиста задержали в Бобруйске
62 0
В Бобруйске в результате преследования задержан бесправный мотоциклист. Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, на улице Урицкого сотрудники ГАИ подали водителю мотоцикла Irbis сигнал об остановке. Но мотоциклист лишь прибавил скорость.
- Петляя по местным улочкам, заезжая на высокие бордюры, правонарушитель в конечном итоге не справился с управлением и был задержан. Им оказался 38-летний местный житель, который лишен водительского удостоверения за нетрезвую поездку, - отметили в УГАИ УВД облисполкома.
На водителя составили административные протоколы.
также
-
Задержан бобруйчанин-наркодилер с крупной партией психотропа
-
Бесправного мотоциклиста задержали в Бобруйске
-
Смертельное ДТП под Осиповичами: грузовик сбил мужчин, менявших колесо
-
Бобруйчанин с крупной партией психотропа задержан в Могилеве
-
Два бобруйчанина лишились порядка 8 тысяч рублей через Интернет