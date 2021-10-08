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Происшествия

Бесправного мотоциклиста задержали в Бобруйске

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Бесправного мотоциклиста задержали в Бобруйске

В Бобруйске в результате преследования задержан бесправный мотоциклист. Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, на улице Урицкого сотрудники ГАИ подали водителю мотоцикла Irbis сигнал об остановке. Но мотоциклист лишь прибавил скорость.

- Петляя по местным улочкам, заезжая на высокие бордюры, правонарушитель в конечном итоге не справился с управлением и был задержан. Им оказался 38-летний местный житель, который лишен водительского удостоверения за нетрезвую поездку, - отметили в УГАИ УВД облисполкома.

На водителя составили административные протоколы.

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