Бесправного мотоциклиста задержали в Бобруйске

В Бобруйске в результате преследования задержан бесправный мотоциклист. Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, на улице Урицкого сотрудники ГАИ подали водителю мотоцикла Irbis сигнал об остановке. Но мотоциклист лишь прибавил скорость.

- Петляя по местным улочкам, заезжая на высокие бордюры, правонарушитель в конечном итоге не справился с управлением и был задержан. Им оказался 38-летний местный житель, который лишен водительского удостоверения за нетрезвую поездку, - отметили в УГАИ УВД облисполкома.

На водителя составили административные протоколы.