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Общество

Бесплатные консультации врачей на «Дожинках» провели в Бобруйском районе

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Бесплатные консультации врачей на «Дожинках» провели в Бобруйском районе

30 сентября в агрогородке Большие Бортники Бобруйского района прошел фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2022».

В насыщенной программе фестивали, которая включала в себя торжественное шествие, церемонию награждения передовиков райсоревнования по уборке урожая зерновых, открытия детской игровой площадки и памятного знака воинам советской армии и партизанам-землякам, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гости праздника смогли получить бесплатные консультации врачей.

- На базе Бортниковской амбулатории врача общей практики УЗ «Бобруйская городская поликлиника №2» работала медицинская площадка, - рассказала председатель первички поликлиники Ирина Журавлева. - Местные жители и гости праздника смогли получить бесплатные консультации невролога, лора, окулиста, кардиолога, а также сделать УЗИ внутренних органов. Данная практика очень важна, так как помогает выявлять проблемы со здоровьем на ранних стадиях.

По материалам mogilevnews.by.

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