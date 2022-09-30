Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Бесплатные юридические консультации для пожилых людей проведут сегодня в Беларуси

5 0

Бесплатные юридические консультации для пожилых людей проведут сегодня в Беларуси

Бесплатные юридические консультации для пожилых людей проведут сегодня в Беларуси.

Акция «Уважение. Забота. Ответственность», приуроченная ко Дню пожилых людей, пройдет по всей стране. В частности, сотрудники главного управления юстиции Гомельского облисполкома окажут бесплатные юридические консультации пожилым гражданам и инвалидам по телефонам 8 (0232) 51 02 75 и 8 (0232) 51 02 86 (87), а также в социальных сетях главного управления юстиции «ВКонтакте» и Instagram с 9.00 до 13.00.

Главное управление юстиции Могилевского облисполкома также проведет прямую телефонную линию. Обратиться можно с 10.00 до 12.00 по следующим телефонам: 8 (0222) 29 45 46 - по вопросам деятельности органов принудительного исполнения, 8 (0222) 74 97 26 - органов нотариата и ЗАГС, 8 (0222) 74 14 15 - регистрации юрлиц, 8 (0222) 75 05 55 - деятельности государственных архивных учреждений, 8 (0222) 75 25 79 - риелторских организаций.

БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »