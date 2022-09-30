Бесплатные юридические консультации для пожилых людей проведут сегодня в Беларуси.

Акция «Уважение. Забота. Ответственность», приуроченная ко Дню пожилых людей, пройдет по всей стране. В частности, сотрудники главного управления юстиции Гомельского облисполкома окажут бесплатные юридические консультации пожилым гражданам и инвалидам по телефонам 8 (0232) 51 02 75 и 8 (0232) 51 02 86 (87), а также в социальных сетях главного управления юстиции «ВКонтакте» и Instagram с 9.00 до 13.00.

Главное управление юстиции Могилевского облисполкома также проведет прямую телефонную линию. Обратиться можно с 10.00 до 12.00 по следующим телефонам: 8 (0222) 29 45 46 - по вопросам деятельности органов принудительного исполнения, 8 (0222) 74 97 26 - органов нотариата и ЗАГС, 8 (0222) 74 14 15 - регистрации юрлиц, 8 (0222) 75 05 55 - деятельности государственных архивных учреждений, 8 (0222) 75 25 79 - риелторских организаций.

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