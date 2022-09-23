Бесплатные информационные встречи пройдут в ТЦСОН Первомайского района

В рамках республиканской акции «Уважение. Забота. Ответственность», приуроченной Дню пожилых людей, в актовом зале Территориального Центра социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19) пройдут тематические информационные встречи. На интересующие бобруйчан вопросы ответят представители управления социальной защиты администрации района, учреждений здравоохранения, нотариальной конторы.

Тематика встреч:

26 сентября, 15.00

«Порядок удостоверения сделок с недвижимостью»

«Пенсионное обеспечение и социальная поддержка»

28 сентября, 15.00

«Возрастная деменция: как вести себя с близким человеком».

Приглашаем всех желающих, контактный телефон: 727375.