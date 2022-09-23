Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

Бесплатные информационные встречи пройдут в ТЦСОН Первомайского района

1 0

Бесплатные информационные встречи пройдут в ТЦСОН Первомайского района

В рамках республиканской акции «Уважение. Забота. Ответственность», приуроченной Дню пожилых людей, в актовом зале Территориального Центра социального обслуживания населения Первомайского района     г. Бобруйска (ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19) пройдут  тематические информационные встречи. На интересующие бобруйчан вопросы ответят  представители управления социальной защиты администрации района, учреждений здравоохранения, нотариальной конторы.

Тематика встреч:

26 сентября, 15.00

«Порядок удостоверения сделок с недвижимостью»

«Пенсионное обеспечение и социальная поддержка»

28 сентября, 15.00

«Возрастная деменция: как вести себя с близким человеком».

Приглашаем всех желающих, контактный телефон: 727375.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »