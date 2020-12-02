Бесплатно проконсультируют нотариусы 4 декабря

4 декабря (пятница) в рамках республиканской благотворительной акции, традиционно приуроченной Дню юриста, нотариусы проведут бесплатные консультации. С целью минимизации личных контактов для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией нотариусы окажут консультации по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры). Формат предоставления бесплатной консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро.

В течение дня жители можно будет получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также их контактные данные можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».