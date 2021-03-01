Бесплатно доставит поздравительные открытки Белпочта 4 марта

4 марта (четверг) в выделенных отделениях почтовой связи Могилевской области, «Белпочта» проведет акцию «Весенний комплимент». Накануне 8 марта можно купить яркие, по-настоящему весенние, почтовые карточки, подписать их в адрес любимых женщин, «Белпочта» бесплатно доставит эти поздравления по всей республике.

В Могилевской области акция пройдет с 11.30 до 12.30:

- в Могилеве в ОПС №30 (ул.Первомайская, д. 28, почтовая лавка «Штемпель»);

- В Бобруйске в ОПС №27 (ул. Минская, д. 21)

В акции могут принять участие только физические лица.

Так же, чтобы не пропустить интересные мероприятия, организуемые «Белпочтой», узнать об акциях на текущий год можно на сайте предприятия.