Беседа по вопросам профилактики преступлений прошла в Бобруйске
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Сегодня, представителем патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Бобруйского горисполкома проведена беседа по вопросам профилактики преступлений против общественного порядка и незаконного оборота наркотических веществ с личным составом 147 зенитного ракетного полка, в рамках системы работы по поддержанию и укреплению воинской дисциплины в Вооруженных Силах Республики Беларусь.
В ходе беседы до военнослужащих доведен анализ состояния преступности в Могилевской области, разъяснены меры ответственности
и последствия для военнослужащих за совершение правонарушений.
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