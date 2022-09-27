Беседа по вопросам профилактики преступлений прошла в Бобруйске

Сегодня, представителем патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Бобруйского горисполкома проведена беседа по вопросам профилактики преступлений против общественного порядка и незаконного оборота наркотических веществ с личным составом 147 зенитного ракетного полка, в рамках системы работы по поддержанию и укреплению воинской дисциплины в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

В ходе беседы до военнослужащих доведен анализ состояния преступности в Могилевской области, разъяснены меры ответственности

и последствия для военнослужащих за совершение правонарушений.