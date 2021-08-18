Беременные хорошо перенесли РНК-вакцину от коронавируса – исследования

Американские медики выяснили, что беременные женщины переносят РНК-вакцины от Pfizer и Moderna столь же хорошо, как и другие люди. Описание испытаний опубликовал научный журнал JAMA Network Open.

"Масштабные наблюдения показали, что беременные и кормящие матери переносили прививку от COVID-19 столь же хорошо, как и другие женщины аналогичного возраста, способные вынашивать детей", – пишут исследователи.

Группа американских медиков под руководством профессора Университета штата Вашингтон Линды Экерт получила первые сведения о том, насколько хорошо беременные и кормящие женщин переносят РНК-вакцины компаний Pfizer и Moderna, которые широко применяются в США.

В общей сложности в этих испытаниях участвовало около 7,8 тыс. беременных и около 6,8 тыс. кормящих матерей, а также 2,9 тыс. женщин, планирующих зачать ребенка в ближайшее время. В промежутке между январем и мартом этого года две трети из них получили инъекции вакцины Pfizer, а остальные – прививку от компании Moderna.

Последствия вакцинации

Все добровольцы регулярно отчитывались ученым об изменениях в их самочувствии и проходили медицинские обследования, направленные на поиск отклонений в жизнедеятельности их организма, нарушений в развитии плода или в работе молочных желез кормящих матерей.

Как показали эти наблюдения, беременные и кормящие женщины испытывали все те же побочные симптомы от вакцинации, как и другие реципиенты вакцин, в том числе боль в месте укола, усталость и повышенную температуру тела. В среднем, частота их развития, как и вероятность возникновения редких и опасных осложнений, была одинаковой среди беременных женщин, кормящих матерей и их сверстниц.

В дополнение к этому, медики зафиксировали осложнения беременности различной степени тяжести у примерно 4,4% вакцинированных женщин, подавляющее большинство которых никак не сказалось на развитии плода. По оценкам ученых, частота развития подобных проблем у участников эксперимента в целом не отличалась от того, как часто на них жалуются беременные женщины, не получившие вакцину от COVID-19.

Аналогичным образом, кратковременные перебои в выработке молока были зафиксированы у примерно 5% кормящих женщин, причем в подавляющем большинстве случаев работа молочных желез впоследствии полностью восстанавливалась. Все это, как считают ученые, говорит в пользу того, что вакцинация столь же безопасна для беременных и кормящих женщин, как и для остальных людей.