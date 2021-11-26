«Бэндземы стшэляць!» Польские власти по-прежнему ностальгируют по прежнему

Более ста лет прошло, а не могут забыть о своем «триумфе» на «кресах всходних» ясновельможные панове из страны к западу от Беларуси. Девяносто лет прошло, а все так же хватаются за оружие в попытках спровоцировать мирные народы на вооруженное противостояние. Не сдав и нынешний осенний экзамен, не понимают вечные второгодники, что, если не доходит до извилин, то надо просто вызубрить урок.

С репутацией дураков

Как ни странно, но еще в 1930 году один из создателей Польской буржуазной республики Роман Дмовский, подписавший в свое время Версальский договор, говорил: «…при встречах с представителями торговли, промышленности, финансов в Европе все чаще можно слышать военные лозунги, требования крестового похода на Советский Союз и сообщения, что такой поход уже намечен на каком-то совещании финансистов и, что очень интересно, инициаторы военных планов рассчитывают не только на уничтожение советского строя, но и на раздел СССР между крупными и даже мелкими государствами. Но европейские народы, – отмечал далее Дмовский, – не очень-то хотят войны, так как помнят еще Первую мировую войну. Другое дело – поручить эти операции Польше. Оказывается, что мы, как и раньше, имеем репутацию дураков, которых можно подговорить на все».

И если тогда Польше «мировой коммивояжер» давал понять, что на войну она получит кредит на хороших процентах, а после нее – лакомые куски отвоеванной территории, то сегодня эта шальная мысль вновь посещает буйные головы ясновельможных, и они уже сами выклянчивают пенензы под неспонтанно созревшую авантюру. Правда, как тогда, они и теперь забывают о том, что заатлантический посредник готов воевать до последней капли крови лишь… польского жолнера. В худших традициях сохраняется и еще одно правило рабов: как и в прошлом веке, ныне не прекращается бешеная травля сопредельного соседнего независимого государства. А поскольку в одной упряжке с польским «пёсэком» находятся нынче и прибалтийские шавки из одного европейского питомника, то и они не только лайкают, но и подгавкивают, лают в надежде, что и их потеребят за ухом, сунут и им в рот европеченьку.

Необучаемые усвоили только одно

Малолетние шляхтюки ХХІ столетия сумели отложить в своей памяти лишь самое непотребное из большой программы школы жизни, пройденной Польшей. Как ни прискорбно, но уцелев и выжив после гитлеровской оккупации во Вторую мировую войну, почти через восемьдесят лет после нее они взяли на вооружение фашистские методы самоутверждения в этом мире. Если в 1930-м их предшественники, опустив адскую машину в печную трубу, хотели взорвать советское представительство в Варшаве, о чем одна из газет писала «Выбух павінен быў знішчыць усю савецкую калонію, уключаючы жанок і дзяцей, калі быў прызначан збор савецкіх грамадзян у паўнамоцным прадстаўніцтве», то чем отличались действия последователей тех террористов нынешней осенью на границе с Беларусью, где беженцев глушили гранатами, травили газами и смывали струями водометов?

А ведь преступные грантопопрошайки по подсказке великовозрастных старших братьев по Евросоюзу и НАТО могут дойти и до крайностей, вытянутых из обветшалого арсенала. Ровно девяносто лет назад их предшественники уже вводили на всей территории Польши кровавые военно-полевые суды, которые без следствия могли приговорить неугодных власти революционеров к смертной казни, а участников демонстраций и забастовок к каторге на 10-15 лет. Введя чрезвычайное положение в пограничной зоне, сегодняшние провокаторы пока репетируют. И вряд ли помешает что-то фашистскому режиму расправиться с участниками мирных протестов фермеров или женщин, студентов или угольщиков.

Архивная памятка для неуспевающих

Бесчинства, творящиеся на нашей границе, шокируют всех нормальных людей. При этом всегда и везде «демократический» коллективный Запад безмолвствует. Наверно, он может только устанавливать некие стандарты, а вот выполнять их – ниже достоинства ягомостей. Ну что же, придется партнеров по Старому Свету принуждать, как и некоторых к миру, к соблюдению стандартов, и не двойных, а единых для всех. Справиться с этим может лишь коллективный Восток. И это он уже не раз доказывал в истории. Для тех, кто забыл, напомним.

«…Ни Вильно, ни Гродно, ни Белосток, ни Беловеж, ни Ораны, ни Ново-Свенцяны, ни древний наш Туров, ни Гомель, ни Новгород-Северск не могут быть путем насилия отторжены от единой, неделимой, целокупной, демократической Белоруссии. Мы, белорусы-моряки, клянемся, что мы никогда и ни при каких обстоятельствах не помиримся с захватами наших земель, откуда бы таковые ни исходили: со стороны ли юнкеров милитаристической Германии, со стороны ли возрождающихся буржуазно-шляхетских по своему духу и старого Польского и Литовского королевств, со стороны ли аннексионистской гетманской Украины» – из резолюции собрания белорусов-моряков Балтийского флота с протестом против захвата белорусских земель другими государствами, г. Петроград, 13 августа 1918 года.

Даже недолго существовавшая Белорусская народная республика успела отметить агрессивность Польши: «… а сейчас Польское Правительство предпринимает шаги к захвату Западной части Белоруссии: Виленской и Гродненской губерний, с безусловно господствующим белорусским населением, что установлено как официальной статистикой, так и научными исследованиями довоенного времени, свободными от всякой тенденциозности» – из ноты протеста Совета народных министров БНР дипломатическим представителям Америки, Англии, Франции и Италии в СПА, г. Гродно, 3 января 1919 года.

Но, видно, крепко засела в генетической памяти потомков шляхты навязчивая идея, с которой они носятся который уже век: «Белорусский вопрос тесно связан с развитием наших военных действий на востоке и зависит от того, как далеко смогут продвинуться наши войска. Во всяком случае Виленская и Гродненская губернии должны быть оставлены исключительно в сфере польского влияния, и белорусское движение на этих территориях специально поддерживать не следует, тем более, что не известно, не придется ли в случае, если не будет достигнуто соглашение, включить эти территории в состав Польши» – из записки начальника политического отдела департамента восточных земель М. Свеховского об основах польской политики на литовско-белорусских землях, г. Варшава, 31 июля 1919 года.

Но неужели сегодняшние безумные действия ясновельможных охранителей Европы мотивируются бредовыми суждениями начала прошлого века типа:

«… Резюмируя вышесказанное, мы приходим к заключению, что: 1) В настоящий момент польская политика на востоке должна быть направлена на осуществление в ближайшем будущем ряда мер, опирающихся на выступления населения, проживающего на территории восточных земель (трех северных губерний: Виленской, Гродненской и Минской), в поддержку неразрывного единства этих земель с Польшей. … 6) Чрезвычайно важно было бы добиться, чтобы белорусы потребовали объединения Восточной Белоруссии с Западной путем занятия восточных территорий польскими войсками (белорусские части могли бы принять участие в этом). Это позволило бы занять твердую позицию в отношении России и в результате этого распространить польское влияние на значительную территорию. Следует иметь в виду, что объединение белорусских земель благодаря действиям польских войск и обеспечение Белоруссии возможности постоянного развития разрушили бы ее симпатии к России и заставили бы в борьбе с последней опираться исключительно на Польшу» – из памятной записки организационного отдела «Стражи кресовой» о политике Польши в отношении Белоруссии, г. Варшава, не позднее 26 декабря 1919 года.

Окститесь, панове! Несколько столетий до того и весь минувший век вы тешили себя надеждами о «Велькой Польше от можа до можа», кроили-перекраивали границы, объявляли чрезвычайное положение, строили несбыточные планы нового европейского устройства. История вас по-прежнему лишь научила, что она ничему не учит? Но на дворе ХХІ век! Сейчас путь к реализации иллюзий и фантазий не может быть долгим. Но вы упорно бредете все той же старой дорогой в никуда. И ведут вас под призывные, но фальшивые звуки рожка ангажированные заморскими капельмейстерами на один сезон довудцы. Так и до белорусской межи добрели, где «Еден до Сасу, а други до лясу» – один в Саксонию, другой в лес. Остановитесь, панове, и вспомните слова хорошего поэта Надсона:

Сколько лживых фраз, надуто-либеральных, Сколько пестрых партий, мелких вожаков.

Личных обличений, колкостей журнальных, Маленьких торжеств и маленьких божков.

Ответьте себе на вопрос: аzа Bóg nie karze złoczyńców? – разве Бог не наказывает преступников?

Автор: Александр Казак