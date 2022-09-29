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Белые начинают и выигрывают. Шашечно-шахматный турнир, прошел в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН Первомайского района

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Белые начинают и выигрывают. Шашечно-шахматный турнир, прошел в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН Первомайского района

«Белое и черное» – шашечно-шахматный турнир, который ежегодно проходит в стенах отделения.

В преддверии Дня пожилых людей гостями отделения стала хорошо знакомая подопечным команда отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Центра, участники которой зарекомендовали себя опытными и азартными игроками. Все это задало  встрече ещё больший интерес.

Группа поддержки порадовала своим  оптимизмом, «болели»,  конечно же, за своих! Поддавшись общему азарту, не удержались и сотрудники отделения, сыграв пару партий с достойным противником.

И вот названы победители. В шашечном турнире первенство одержала команда отделения дневного пребывания, в шахматном - отделения круглосуточного пребывания Центра.

От всей души поздравляем всех участников турнира с наступающим Днём пожилых людей, желаем им крепкого здоровья и долгих лет жизни!

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