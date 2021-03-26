Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции праздничных служб на Пасху

Отпраздновать Пасху, которая в этом году будет отмечаться по календарю католической конфессии 4 апреля, можно будет дома в семейном кругу. Белтелерадиокомпания организует серию прямых трансляций праздничных служб из минского Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии на двух телеканалах, а также покажет сакральные церемонии с участием Папы Франциска в Риме и Ватикане. Об этом сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании.

Перед праздником, 1 и 2 апреля (в Великий четверг и Великую пятницу), телеканал "Беларусь 3" в 19.00 приглашает к просмотру богослужения на Святое Пасхальное триденствие, которое в пятницу продолжится показом Крестного пути из римского Колизея в 23:35.

3 апреля в 21.45 на телеканале "Беларусь 1" состоится прямая трансляция богослужения на Пасху, а 4 апреля пасхальное утро начнется со слова епископа Казимира Великосельца.

Также на Пасху в 16.30 на телеканале "Беларусь 3" будет показано послание и благословение "Граду и миру", с которым Папа Франциск обратится к верующим в Ватикане.