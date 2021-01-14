“Белтелеком” завершил тестирование сети 5G и готов ее внедрять

РУП "Белтелеком" завершило тестирование сети 5G и готово ее внедрять. Об этом сообщил генеральный директор "Белтелекома" Юрий Петрученя сегодня на презентации технологии 5G в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Индустриальный парк "Великий камень" был одной из двух тестовых локаций 5G, здесь сеть работает в диапазоне частот 3,6 ГГц. Вторая опытная зона расположена в Копыльском районе - технология должна способствовать устранению цифрового неравенства между городами и сельской местностью. В этом районе впервые в СНГ "Белтелеком" тестировал сеть пятого поколения в диапазоне 700 МГц. На обеих площадках установлены базовые станции Huawei.

"Уникальность этого пилотного проекта в комплексности решения. Тестовая зона на территории "Великого камня" демонстрирует возможности технологии 5G в городской среде, промышленной застройке, а фрагмент в Копыльском районе - в сельской местности", - пояснил Юрий Петрученя. "Мы планируем покрытие всей страны, чтобы эти услуги получили все наши жители", - подчеркнул он.

Гендиректор "Белтелекома" рассчитывает, что новая технология поможет в развитии интернета вещей, беспилотного транспорта, концепции умных городов, а также заинтересует обычных людей, которые будут активно пользоваться возможностями 5G.

Преимущества 5G - высокая скорость доступа при минимальных задержках, поддержка одновременно работающих устройств и высокая энергоэффективность. В "Великом камне" максимальные значения скорости достигли 1,235 Гбит/с.

Благодаря 5G "Белтелеком" готов предложить мобильную "умную проходную". Благодаря интеграции с системой видеоконтроля и специальному ПО обычный турникет сможет распознавать лица и контролировать доступ на объект. Технологию 5G протестировали также в работе роботов.

В "Великом камне" 5G уже задействовали для тестирования беспилотного транспорта и оборудования "умного перекрестка". Благодаря модулю видеоаналитики и видеокамеры, подключенной по технологии 5G, система способна распознавать пешеходов и управлять светофором, регулируя движение.