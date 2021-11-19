«Белтелеком»: возможны затруднения с доступом в интернете к ресурсам западного сегмента
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"Белтелеком" предупреждает о возможных затруднениях с доступом в интернете к ресурсам западного сегмента.
"В связи с повреждением кабеля в направлении партнера в Польше возможны затруднения с доступом в сеть Интернет к ресурсам западного сегмента", - рассказали на предприятии.
"Белтелеком" приносит извинения за неудобства.
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