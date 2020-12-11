“Белтелеком” с 21 декабря повысит тарифы на услуги

Тарифы для физических лиц на местную связь вырастут на 4,5%, междугороднюю связь - на 18%. Тарифы для юридических лиц останутся без изменений.

Доступ в интернет подорожает на 1,46%.

Тарифы на другие услуги электросвязи повышаются в среднем на 5%.

"Решение о пересмотре регулируемых тарифов принято с целью доведения их до уровня возмещения затрат", - пояснили в "Белтелекоме".

В компании отметили, что повышение тарифов позволит предприятию продолжить реализацию масштабных телекоммуникационных проектов, в частности строительство PON-сетей. "От уровня тарифов и окупаемости услуг электросвязи напрямую зависят возможность развития инфраструктуры, проведение неотложных мероприятий по поддержанию качества услуг электросвязи, обеспечение безопасности информации", - подчеркнули в "Белтелекоме".

Повышение тарифов не коснется услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, выделенного доступа в интернет, предоставления в пользование каналов и линий междугородней связи, объединения корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), звукового сопровождения мероприятий, предоставления операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе сегменту интернет, услуг видеоконтроля, эфирной трансляции звуковых программ и др.

C обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте "Белтелекома".