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Технологии

«Белтелеком» приступает к плановым работам по модернизации радиотелевизионного передающего оборудования

mogilevnews 57 0

«Белтелеком» приступает к плановым работам по модернизации радиотелевизионного передающего оборудования

30 августа 2021 года РУП «Белтелеком» начинает плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования, которая затронет как пользователей бесплатного общедоступного пакета телепрограмм, так и абонентов услуги эфирного цифрового телевещания (далее – «Эфирная ZALA»). Работы будут проводиться поэтапно до 31 декабря 2021 года по графику, указанному в таблице 1. При проведении запланированных мероприятий на соответствующей радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ в рабочее время с 09.00 до 17.00. Обращаем внимание, что конкретные даты работ могут изменяться в связи с производственной необходимостью. Обновленная информация будет доступна на сайте РУП «Белтелеком» или по круглосуточному бесплатному номеру телефонного центра обслуживания клиентов 123.

По завершении работ на радиотелевизионных передающих станциях РУП «Белтелеком» будут изменены радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы. Для дальнейшего просмотра телепрограмм необходимо будет перенастроить используемое приёмное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и др.).

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