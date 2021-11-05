«Белтелеком» прекращает действие пластиковых карт для таксофонов

"Белтелеком" выводит из эксплуатации электронные пластиковые карты для таксофонов. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

"Информируем о прекращении использования электронных пластиковых карт для услуг таксофонной связи с 1 января 2022 года. Действующими картами можно воспользоваться до конца 2021 года. В дальнейшем услуги таксофонной связи будут доступны с помощью карт предоплаты - виртуальной сервисной телефонной карты и сервисной телефонной карты или услуги "Карточный счет", - говорится в сообщении.

В "Белтелекоме" рассказали, что виртуальная сервисная телефонная карта и сервисная телефонная карта позволяют звонить по городу, межгороду, за границу или в сети сотовой связи с таксофона, мобильного телефона и с любого стационарного телефона, в том числе при закрытой "8". Приобрести виртуальную сервисную телефонную карту можно на сайте "Белтелекома", а сервисную телефонную карту - в сервисных центрах "Белтелекома" и отделениях "Белпочты".

Для пользования услугой "Карточный счет" необходимо заключить договор в сервисном центре "Белтелекома".

"При пользовании указанными услугами вставлять карты в картоприемник таксофона не требуется. Совершать местные, междугородные, международные звонки, а также звонки на сети сотовой связи и в справочно-информационные службы "Белтелекома" можно с использованием полученного PIN-кода в автоматическом режиме с подсказками автоинформатора", - отметили на предприятии.

В "Белтелекоме" добавили, что сегодня таксофонами можно воспользоваться на Минском почтамте, на вокзалах, в учреждениях здравоохранения, образования, в военных частях и других социально значимых местах. На предприятии обратили внимание: в случае необходимости с таксофонов можно бесплатно вызвать экстренные службы 101, 102, 103, 104, 112.