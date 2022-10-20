«Белтелеком» предупреждает о работах в сети эфирного ТВ и радио 21 октября

"Белтелеком" предупреждает о работах в сети эфирного телевидения и радиовещания 21 октября, сообщается на сайте предприятия.

В пятницу, 21 октября, с 09.00 до 16.00 на территории Брестского, Малоритского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Гута обязательного общедоступного пакета программ и радио "Брест".

С 10.00 до 16.00 на территории Наровлянского, Хойникского, Мозырского, Ельского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Вербовичи обязательного общедоступного пакета программ и РВ программы "Правда радио".

С 09.15 до 15.00 на территории Круглянского, Белыничского районов Могилевской области, Крупского, Березинского районов Минской области, Толочинского района Витебской области будет отсутствовать прием от АРТПС Шепелевичи обязательного общедоступного пакета программ.

Также на предприятии отметили, что в случае завершения работ ранее указанного срока работа передатчика будет возобновлена.

В "Белтелекоме" принесли извинения за временные неудобства и обратили внимание, что профилактические работы не затрагивают интерактивное телевидение ZALA.