"Белтелеком" предупредил о работах в сети эфирного вещания с 20 по 23 сентября, сообщили в пресс-службе предприятия.

На территории Витебского, Докшицкого, Оршанского, Дубровенского, Сенненского, Толочинского и Лиозненского районов Витебской области, Горецкого и Шкловского районов Могилевской области 20 сентября с 9.15 до 15.00 будет отсутствовать прием от АРТПС "Обухово" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ 1НКБР, "Культура", "Радиус ФМ", радио "Витебск", "Столица", радио "МИР", "Юмор ФМ", Европа+, "Новое радио". В этом же время на территории Ушачского, Полоцкого, Глубокского, Лепельского, Бешенковичского, Шумилинского, Миорского, Докшицкого и Шарковщинского районов будет отсутствовать прием от АРТПС "Ушачи" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ программ 1НКБР, "Культура", "Радиус ФМ", "Столица", радио "Витебск", Европа+, "Новое Радио", "Юмор ФМ", "Авто радио", "Альфа радио".

Также 20 сентября с 9.15 до 15.00 на территории Бобруйского, Глусского, Осиповичского, Кировского и Кличевского районов Могилевской области, Жлобинского, Рогачевского, Светлогорского и Октябрьского районов Гомельской области будет отсутствовать прием от АРТПС "Бобруйск" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ 1НКБР, "Культура", "Радиус ФМ", радио "Могилев", "Столица", радио "МИР", "Юнистар", "Юмор ФМ", "Зефир ФМ", "Новое радио", радио "СКИФ", радио "Радуга Плюс".

Помимо этого, 21 сентября с 10.00 до 16.00 на территории Верхнедвинского, Миорского, Полоцкого и Россонского районов будет отсутствовать прием от АРТПС "Струбки" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ. В этот же день с 9.15 до 16.15 на территории Логойского, Борисовского, Вилейского и Смолевичского районов Минской области, Докшицкого района Витебской области будет отсутствовать прием от АРТПС "Плещеницы" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, а на территории Молодечненского, Вилейского, Логойского, Минского и Воложинского районов не будет приема от АРТПС "Радошковичи" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

В Крупском районе Минской области, Толочинском, Оршанском, Сенненском и Чашникском районах Витебской области, Круглянском и Могилевском районах Могилевской области 22 сентября с 9.15 до 15.00 будет отсутствовать прием от АРТПС "Озерцы" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ. А 23 сентября с 9.15 до 15.00 на территории Шарковщинского, Глубокского, Миорского, Поставского и Браславского районов будет отсутствовать прием от АРТПС "Шарковщина" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ и РВ "Новое Радио".

В случае завершения работ ранее указанного срока работа передатчика будет возобновлена. "Белтелеком" обратил внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.