"Белтелеком" предупредил о работах в сети эфирного вещания 5 и 6 октября, сообщает БЕЛТА.

На территории Жлобинского, Рогачевского, Буда-Кошелевского, Светлогорского, Речицкого, Чечерского, Кормянского районов Гомельской области, Бобруйского, Кировского районов Могилевской области 5 октября с 9.15 до 15.00 будет отсутствовать прием от АРТПС "Жлобин" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, регионального пакета телепрограмм, РВ 1НКБР, "Культура", "Столица", радио "Гомель", "Радиус-ФМ", радио "МИР", Гомельское городское радио, "Правда Гомель", "Легенды ФМ", "Юмор ФМ". В это же время в Быховском, Славгородском, Могилевском, Чаусском районах Могилевской области будет отсутствовать прием от АРТПС "Следюки" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

С 10.00 до 16.00 5 октября на территории Ганцевичского, Пинского, Лунинецкого районов Брестской области, Клецкого, Солигорского, Копыльского районов Минской области будет отсутствовать прием от АРТПС "Б. Чучевичи" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ. Также на территории Свислочского, Волковысского, Берестовицкого, Мостовского, Зельвенского районов Гродненской области, Пружанского района Брестской области в это время будет отсутствовать прием от АРТПС "Свислочь" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ программ 1НКБР, "Культура", "Столица", "Радиус ФМ", радио "Гродно", радио "Беларусь".

На территории Минска, Минского, Логойского, Смолевичского, Червенского, Пуховичского, Дзержинского, Узденского, Воложинского, Молодечненского, Вилейского и Борисовского районов c 9.15 до 15.00 5 октября будет отсутствовать прием от РТПС "Колодищи" обязательного общедоступного пакета программ в SD- и HD-форматах, коммерческого эфирного цифрового ТВ, эфирного вещания "Космос-ТВ" и вещание радиостанций в УКВ- и ФМ-диапазонах.

В Новогрудском, Кореличском, Ивьевском районах Гродненской области, Столбцовском, Воложинском районах Минской области 6 октября с 10.00 до 16.00 будет отсутствовать прием от АРТПС "Любча" обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ "Столица".

В случае завершения работ ранее указанного срока работа передатчика будет возобновлена. "Белтелеком" обратил внимание, что проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.